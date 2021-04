Lisboa Capital Europeia do Desporto: Fernando Medina reforça ajuda aos clubes

A Câmara de Lisboa vai investir 20 milhões de euros numa linha de apoio aos clubes desportivos, financiar testes à covid-19 aos atletas da cidade e reforçar em um milhão de euros os apoios à prática desportiva regular, foi hoje anunciado.

Estas três medidas foram avançadas pelo presidente da autarquia lisboeta, Fernando Medina (PS), na apresentação pública da Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021, sob o lema "Inspira", que decorreu no pavilhão Carlos Lopes.

"Em primeiro lugar nós vamos apoiar para que, de forma gratuita, todos os atletas da cidade de Lisboa, no regresso às suas atividades e à sua competição, possam ter testes gratuitos [à covid-19]", adiantou o autarca.

Fernando Medina precisou que o município vai estender o acordo que já tem com a Associação Nacional de Farmácias "aos atletas da cidade de Lisboa para que possam ser testados, dado que isso é uma condição para o regresso à atividade federada em alguns casos e é também uma regra de cautela, de promoção da saúde relativamente a atividades em que isso não é obrigatório".

A Câmara de Lisboa vai ainda "lançar uma linha de 20 milhões de euros, que se aplicará durante dois anos, para que os clubes possam melhorar a sua prática, promover mais atividades, para que possam melhorar as suas infraestruturas, suprir carências de infraestruturas, suprir carências de equipamentos ou suprir também necessidades de robustecer a sua organização".

O objetivo, sublinhou Medina, é que o programa permita que a cidade tenha "clubes mais fortes, mais ativos, com mais capacidade de apoiar a prática desportiva".

O autarca indicou que a proposta será levada a reunião de Câmara "nas próximas semanas", merecendo depois o aval da assembleia municipal, estimando que "o programa se desenvolva durante o ano de 2021 e durante o ano de 2022".

As entidades podem candidatar-se para reforço de uma das quatro dimensões: reforço da atividade, melhoria de infraestruturas, aquisição de equipamentos ou capacitação institucional, reforçou.

Outra das medidas anunciadas pelo chefe do executivo municipal é o apoio extraordinário, "de cerca de um milhão de euros adicional, para apoio à prática e à atividade regular dos clubes e coletividades durante este ano".

"É um apoio que nós daremos por cima dos apoios que normalmente damos. Porque este 'para arranca' que vários clubes têm tido, que o desporto tem tido fruto da pandemia, não tem feito reduzir os custos que os clubes têm", acrescentou.

A cerimónia de hoje começou com o hastear da bandeira da Lisboa Capital Europeia do Desporto no exterior do pavilhão Carlos Lopes e continuou no interior com a fadista Cuca Roseta a cantar a canção oficial da iniciativa.

A ocasião contou ainda com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do chefe de missão da Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021, o atleta Nuno Delgado, do selecionador Fernando Santos, um dos embaixadores, assim como do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Nuno Delgado salientou que esta iniciativa vai "mobilizar todo o tecido desportivo da cidade" e destacou a realização de um congresso internacional do Desporto na Semana Europeia do Desporto, uma gala de entrega das medalhas que possam ser arrecadadas nos Jogos Olímpicos, além de um conjunto de iniciativas a serem realizadas pelos próprios clubes ao longo do ano.