Lisboa recebe em março etapa do maior campeonato do mundo de breaking

A etapa portuguesa do Red Bull BC One Cypher, o maior campeonato mundial de breaking, vai ser disputada em Lisboa, em março, anunciou esta quarta-feira a organização da competição desta dança urbana que integra o programa olímpico.



Depois de ter tido como palco a cidade do Porto, Lisboa vai receber a competição desta sub-cultura do hip-hop, nos dias 17 e 18 de março, no Suspenso, o antigo Santiago Alquimista, pela primeira vez, servindo de apuramento para os dois vencedores para a final mundial.

O 'b-boy' e 'b-girl' que vencerem a 'battle' decisiva em Lisboa qualificam-se para a final mundial do Red Bull BC One Cypher, marcada para 28 de outubro, no estádio Roland Garros, em Paris, cidade que vai acolher a estreia do breaking em Jogos Olímpicos, em 2024.

Em Lisboa, o primeiro dia vai ser dedicado aos apuramentos dos primeiros 16 homens e oito mulheres, que, no dia seguinte vão disputar a final nacional.

De acordo com a organização, as inscrições para a etapa lusa abriram hoje. Em 2022, os vencedores da etapa nacional foram o 'b-boy' Deeogo e a 'b-girl' Vanessa, enquanto Victor e Índia se sagraram os campeões da competição global.