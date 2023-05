Luca Brecel faz história ao sagrar-se campeão do mundo de snooker

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O belga Luca Brecel fez esta segunda-feira história no snooker internacional ao tornar-se o primeiro campeão do mundo de um país não pertencente à Commonwealth, batendo na final o inglês Mark Selby no seu país, em Sheffield.

Numa final em quatro sessões, distribuídas por dois dias, o jogador de 28 anos, 10.º do ranking internacional, impôs-se por 18-15 a Selby, tetracampeão mundial e segundo da hierarquia, no templo da modalidade, o teatro Crucible.

Luca Brecel já tinha surpreendido quando, nos quartos de final, afastou o britânico Ronnie O'Sullivan, líder do ranking e sete vezes campeão do mundo.

Nas meias-finais, alcançou outro feito marcante, conseguindo a maior recuperação de sempre naquela fase da competição, vencendo o chinês Si Jiahui por 17-15 depois de estar a perder por 5-14.

Nas suas cinco participações anteriores, Brecel, que em 2012, aos 17 anos, se tornou no mais jovem de sempre a disputar o Campeonato do Mundo, nunca tinha passado a primeira fase.