Luís Gonçalves sétimo em 400 metros nos Mundiais de atletismo adaptado

Luís Gonçalves foi hoje o sétimo classificado nos 400 metros T12 nos Mundiais de atletismo adaptado, a decorrer no Dubai, mas ficou afastado da final reservada aos quatro melhores.

Sétimo no conjunto das semifinais, com a marca de 50,61 segundos, Luís Gonçalves ficou a 63 centésimos da qualificação para a final.

Maria Graça Fernandes chegou à final do salto em comprimento e terminou em oitavo, com quatro metros, num concurso em que a vencedora foi a húngara Luka Ekle, com 5,31 metros, recorde dos campeonatos.

Nos 400 metros, mas na classe de T20, Sandro Bessa foi nono na meia-final (50 segundos) e Carlos Freitas 13.º (51,90), ficando ambos fora da final.

No domingo, Carolina Duarte, que no Dubai já se sagrou vice-campeã mundial dos 400 metros (T13), regressa à pista para disputar os 100 metros, a partir das 10:36 locais (06:36 de Lisboa).

Mais tarde, competirão Graça Fernandes (T38) nas eliminatórias dos 400 metros, e Luís Gonçalves (T12) nas eliminatórias dos 100 metros.