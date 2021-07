Luke Proskop é o primeiro jogador da NHL a assumir homossexualidade: «Não tenho mais medo»

Luke Proskop escreveu uma longa mensagem nas redes sociais na qual revelou aos seus seguidores que é homossexual. O jogador dos canadianos do Nashville Predators, de 19 anos, é assim o primeiro, ainda a competir na NHL (liga norte-americana de hóquei no gelo) a assumir-se como gay. Proskop terá seguido o exemplo de Carl Nassib, jogador dos Los Vegas Raiders, da NFL, que, no mês passado, assumiu a sua orientação sexual.





Na extensa mensagem, Prokop realçou que deixou de ter medo de esconder a sua sexualidade, uma revelação que diz poder melhorar as suas "probabilidades de realizar os sonhos"."Embora o último ano e meio tenha sido uma loucura, também me deu a oportunidade de encontrar o meu verdadeiro eu. Não tenho mais medo de esconder quem sou. Hoje tenho orgulho de dizer publicamente a todos que sou gay. Foi um percurso difícil chegar a este ponto da minha vida, mas não poderia estar mais feliz com a minha decisão de sair do armário. Desde criança tenho sonhado em ser jogador da NHL e acredito que viver a minha vida de forma autêntica me permitirá conduzir todo o meu ser na pista e melhorar as minhas probabilidades de realizar os meus sonhos", escreveu."Não poderia ter feito isto sem a minha incrível família, amigos e agentes, que sabiam e me trataram com amor e apoio em cada etapa do caminho. Espero que agora, revelando quem sou, possa ajudar outras pessoas a ver que os homossexuais são bem-vindos na comunidade do hóquei, porque trabalhamos para garantir que o hóquei seja realmente para todos. Posso ser novo aqui, mas estou ansioso para saber mais sobre as pessoas fortes e resilientes que vieram antes de mim e abriram o caminho para que me sentisse mais confortável hoje. Este é apenas o começo da minha vida. Estou ansioso para ver onde isto me leva, tanto no hóquei como na vida. Obrigado!", pode ler-se.Gary Bettman, presidente da NHL, já comentou a revelação do jogador, mostrando total apoio. "Partilho a esperança de que estes anúncios se tornem mais comuns na comunidade do hóquei. Jogadores, treinadores e equipas LGBTQ + só podem ter o melhor desempenho se viverem as suas vidas como são verdadeiramente. Não consideramos levianamente o significado e a importância deste anúncio", assegurou.Um apoio que se estendeu também ao capitão dos Nashville Predator, Roman Josi, e à restante equipa canadiana."A nossa mensagem como equipa é de que obviamente o apoiamos muito. Acabamos de falar com ele e lhe dizer que o vamos ajudar em tudo o que precisar e que estamos orgulhosos dele. É um grande passo para ele e vamos apoiá-lo totalmente", vincou.