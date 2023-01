Lutador perde os sentidos no primeiro evento do campeonato de bofetadas de Dana White

Depois do UFC, Dana White decidiu aventurar-se na criação de um campeonato de bofetadas, mas o primeiro evento não correu propriamente bem - especialmente por conta das reações vindas das redes sociais e até de antigos e atuais lutadores. Intitulado de Power Slap League, o campeonato teve o seu primeiro episódio no início desta semana (é feito num formato de reality show) e uma das imagens que chamou mais à atenção foi a da 'luta' entre Chris Kennedy e Chris Thomas.Logo ao primeiro movimento de ataque, Thomas 'apagou' Kennedy, dando-lhe uma bofetada que o fez cair 'redondo' no solo, já sem sentidos. O lutador ficou de tal forma abalado que, quando recuperou a consciência não sabia onde estava. "Podes sentar-te", disse um dos médicos. Ali ao lado, alguém da organização procura tranquilizar o lutador: "o médico está aqui ao teu lado, está bem? Levaste um KO". Claramente atordoado, Kennedy respondeu: "Levei um KO a fazer o quê? Eu estava a lutar?". Uma questão à qual o mesmo médico respondeu. "Sim, estavas num evento de bofetadas".A cena levou a muitas críticas, com um antigo lutador de WWE e neurocientista a colocar mesmo a possibilidade de Chris Kennedy "nunca mais ser o mesmo". "Isto é tão triste. Reparem na posição dele", escreveu Christopher Nowinski, cofundador da Concussion Legacy Foundation, que criou após se ter retirado das lutas por causa de uma concussão. Já Brendan Schaub, um antigo campeão de pesos pesados do UFC, considerou a Power Slap League como a "maior estupidez que alguma vez" viu.Ao todo, segundo dados oficiais, o primeiro episódio de Power Slap foi visto por quase 300 mil espectadores.