Macau recebe em agosto encontro internacional de mestres de kung fu

Macau acolhe de 01 a 04 de agosto um encontro de mestres de wushu (kung fu), com a participação de mestres e atletas locais e de vários países asiáticos, anunciou o Instituto do Desporto (ID).O wushu, ou kung fu (a primeira designação é em mandarim, enquanto a segunda é em cantonês) tem centenas de modalidades, mas o encontro em Macau irá destacar o sanda (combate semelhante ao boxe) e as danças do dragão e leão (comuns em dias de celebração).Organizado pelo ID desde 2016, o certame tem como objetivo incentivar a prática deste desporto ancestral e atrair mais turistas.Este ano, para as danças do dragão e leão, participam no encontro atletas locais, do interior da China, Hong Kong, Malásia, Singapura, Indonésia, Tailândia, Myanmar (antiga Birmânia) e Vietname, informou o ID, em comunicado.Já na área do sanda, além de atletas locais, marcam presença atletas da Coreia do Sul e de duas províncias chinesas: Fosham e Anhui.O "Encontro de Mestres de Wushu 2019", que terá lugar em diferentes locais do território, tem este ano como novidade o "Campeonato de Kickboxing da Grande Baía", coorganizado pela Federação de Kickboxing de Macau