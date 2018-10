Maia inaugura na sexta-feira Cidade Desportiva

A Cidade Desportiva da Maia, um projeto que custou cerca de cinco milhões de euros e coloca em rede os equipamentos desportivos localizados no centro do concelho, é inaugurada sexta-feira, indicou esta quinta-feira a autarquia.Em causa está um espaço de 10.000 metros quadrados localizado no centro da Maia, distrito do Porto, onde já existiam equipamentos dedicados ao ténis, à ginástica, ao futebol e ao atletismo que, com o projeto de Cidade Desportiva, ficam agora ligados em rede através de cinco quilómetros de percursos pedestres e citadinos, interligados por jardins e áreas de lazer e fruição.Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara da Maia, António Silva Tiago, explicou que foram retiradas as vedações que fechavam as diferentes plataformas desportivas, tornando o espaço "permeável e possibilitando a convivência com quem quer ler, apanhar sol, almoçar, caminhar e praticar desporto"."O espaço que era apenas um conjunto de equipamentos desportivos e era um espaço encerrado pouco vivenciado pela comunidade, está agora aberto e convida à fruição. Era um espaço muito focado nos atletas e nos treinadores e clubes. Continuará a sê-lo, mas com as portas abertas à população", descreveu António Silva Tiago.A Cidade Desportiva da Maia custou cinco milhões de euros, valor comparticipado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano no âmbito do Portugal 2020."É um espaço de grande centralidade. Estamos convencidos que a população vai aderir muito", acrescentou o autarca sobre uma área que fica próxima de um Centro Escolar, Junta de Freguesia, bem como de duas Unidades de Saúde Familiares.Além dos jardins e percursos, a novidade deste projeto é o skate parque que foi construído e também é inaugurado sexta-feira com a realização da quinta etapa do DC Skate Challenge by MOCHE 2018, um evento que antes passou por Loulé, Cascais, Leiria e Santo Tirso.