Manny Machado é o free agent com o contrato mais lucrativo de sempre nos EUA

Manny Machado prepara-se para entrar no livro de recordes da história do desporto norte-americano. Isto porque o jogador de basebol vai assinar um contrato milionário com os San Diego Padres, naquele que será o acordo mais lucrativo de sempre a envolver um free agent.O negócio ainda não está fechado, mas a imprensa norte-americana relata que a oficialização está próxima. O basebolista, que foi presença por quatro vezes no All-Star Game, assinará por 10 anos e vai auferir aproximadamente 265 milhões de euros no total do vínculo, o que corresponde a 26,5 milhões por ano.O recorde anterior pertencia ao também basebolista Alex Rodriguez que, em 2007, assinou um vínculo com os New York Yankees, igualmente por 10 anos, que lhe valia aproximadamente 243 milhões de euros.A título de curiosidade, se nos voltarmos para a NBA, o free agent que assinou o melhor contrato foi Stephen Curry, quando reforçou os Golden State Warriors. O basquetebolista viria a ganhar cerca de 178 milhões de euros por cinco anos. Em média, Curry ganharia mais do que Manny Machado por ano (cerca de 35 milhões de euros), mas aqui o contrato era mais curto.