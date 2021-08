Marco Meneses termina em 8º na final dos 50 metros livres S11

Marco Meneses garantiu o segundo diploma para Portugal nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O nadador, de 20 anos, atuou na final dos 50 metros livres S11 (deficiência visual), terminando a prova na 8ª posição, com 28,02 segundos. Com este registo, o português fixou um novo recorde nacional na categoria, superando a marca que tinha alcançado nas eliminatórias anteriores.





Na qualificação, o nadador natural de Castro Daire tinha realizado os 50 metros da especialidade em 28,07 segundos e, desta feita, o objetivo passaria por baixar a fasquia na prova decisiva. Na final disputada no Centro Aquático de Tóquio, Marco Meneses ficou a 1,99 segundos do vencedor, o brasileiro Wendell Belarmino, que terminou a competição dos 50m livres S11 com um tempo de 26,03 segundos. O chinês, Dongdong Hua (26,18), e o lituano, Edgaras Matakas (26,38), completaram o pódio.Em estreia nesta edição dos Jogos Paralímpicos, Marco Meneses irá voltar a estar em ação no evento, participando ainda nas provas de 100 costas (sábado), 200 estilos (segunda-feira) e 100 mariposa (dia 3 de setembro).