Maria Inês Barros alcança quinto posto no Mundial de tiro com armas de caça

A portuguesa Maria Inês Barros foi esta quarta-feira quinta classificada na prova de fosso olímpico do Campeonato do Mundo de tiro com armas de caça, a decorrer em Osijek, na Croácia, e com vagas para Paris2024 em jogo.



Depois de acabar em quinto a qualificação, seguiu para as meias-finais, nas quais foi terceira na sua eliminatória, com 20 pontos, a dois da segunda classificada e a cinco da vencedora, ficando fora da final. A portuguesa acabou no quinto posto ex-aequo com a chinesa Xiajing Wang.

Barros, de 20 anos, ficou perto de aceder à luta pelas medalhas, e de entrar nos primeiros quatro lugares, que atribuíam uma vaga para os Jogos Olímpicos Paris2024, continuando a boa forma em 2022, depois da medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo.

Em Osijek, estão em jogo quatro vagas olímpicas para cada género nas provas individuais de fosso olímpico (trap), que hoje terminaram com a final feminina, e outras quatro, para cada género, em skeet. Também hoje, o atleta olímpico João Paulo Azevedo acabou em 12.º a qualificação da prova de trap masculina, não avançando, com José Silva em 52.º e Armelim Rodrigues em 54.º.

Na quinta-feira, João Paulo Azevedo junta-se a Maria Inês Barros na prova mista de fosso olímpico, com Armelim Rodrigues a fazer equipa com Ana Rita Rodrigues.

Na sexta-feira, Portugal compete por equipas, quer no masculino quer no feminino, na mesma vertente, seguindo-se o skeet, em que participam João Carvalheiro e Bruno Monteiro.