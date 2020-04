Marlene Sousa dá aulas à distância

Marlene Sousa, a capitã de hóquei em patins do Benfica, admite que teve de ser "criativa" para se adaptar às regras impostas pela Covid-19, e pede aos portugueses que façam o mesmo de forma a cumprirem as regras de segurança. A maior novidade acaba mesmo por ser o facto de agora se ver obrigada a contactar com os seus alunos à distância.





"Tenho aproveitado para treinar e manter a forma física. Enquanto professora universitária continuo a planear e a realizar aulas à distância, e a manter contacto com quem mais gosto através das redes sociais. Também tenho aproveitado também para reviver velhos tempos e desfrutar de outra arte que é a música, juntamente com os meus pais, no mini estúdio que temos em casa", afirmou a hoquista, na 'News Benfica', onde ainda revelou que procura manter um pensamento positivo: "o desporto traz ensinamentos para a vida e foi também através dele que hoje encaro este momento difícil de uma forma mais positiva. Com o desporto aprendi a ver o lado bom de cada situação. Quando perdemos, podemos aprender e, quando ganhamos, podemos sempre melhorar".