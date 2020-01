Mealhada distingue atletas e dirigentes em Gala Desportiva

A Câmara Municipal da Mealhada vai homenagear atletas e dirigentes do município que se distinguiram, em 2019, "no mundo desportivo", durante uma gala marcada para segunda-feira, no Cineteatro Messias, foi hoje anunciado.

"A Gala Desportiva do Município da Mealhada volta a dar o palco aos mealhadenses que, em 2019, mais se destacaram no mundo desportivo", refere a autarquia presidida por Rui Marqueiro.

A Gala realiza-se anualmente com o objetivo de reconhecer o trabalho realizado no concelho em prol do desporto, "premiando aqueles que ao longo da sua vida e, sobretudo em cada ano, contribuíram para o seu desenvolvimento".

O município vai atribuir galardões em seis categorias: Associação Desportiva do Ano, Dirigente, Treinador, Atleta, Revelação do Ano e Mérito Desportivo.

"Nesta noite de brilho das figuras do desporto há ainda espaço para a entrega do prémio Mérito Desportivo e para a atribuição dos prémios Alto Prestígio, Prémio Incentivo, Prémio Carreira e Prémio Dedicação, que resultam de escolha direta do júri", refere a autarquia, em nota divulgada hoje.

Nestas categorias especiais já foram homenageadas figuras como Fernando Santos, selecionador nacional de futebol, ou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de futebol.

Os galardoados são escolhidos por um júri constituído por constituído por Mara Santos, Pedro Paiva, Fernando Trindade, Luís Oliveira e Pedro Carvalho.

Na corrida ao título de "Treinador do ano" estão Vasco Almeida, do Futebol Clube de Barcouço, João Magalhães, do Luso Ténis Clube, e Luís Malva, do Grupo Desportivo da Mealhada.

Para "Atleta do Ano", os candidatos são Paulo Yuldashev, do Luso Ténis Clube, João Pereira, da Escola de Atletismo de Coimbra, e Eduardo Fernandes, que integra a equipa de natação do Sporting Clube de Portugal.

O troféu "Revelação do ano" tem como nomeados Hugo Pereira (Hóquei Clube da Mealhada), Eduardo Vieira (Secção Natação Bombeiros Voluntários da Mealhada) e Carlota Esteves (Luso Ténis Clube).

As três equipas nomeadas para o título do ano são a Equipa de Hóquei Clube da Mealhada (sub 13), a Sub14 do Luso Ténis Clube e a equipa de futebol de Infantis A do Grupo Desportivo da Mealhada.

A escolha para "Associação Desportiva do Ano" será feita entre o Hóquei Clube da Mealhada, o Futebol Clube da Pampilhosa ou a Associação Trilhos Luso Bussaco.

Os candidatos a "Dirigente do Ano" são Helena Marques (Hóquei Clube da Mealhada), Patrícia Santos (Futebol Clube da Pampilhosa) e Manuel Rosário (Futebol Clube de Barcouço).