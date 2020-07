Mervyn King: de milionário campeão de dardos a distribuidor de encomendas

Mervyn King surpreendeu tudo e todos em Inglaterra. O número 22 do Mundo nos dardos, que já amealhou uma fortuna de 1,7 milhões de libras (cerca de 1,2 milhões de euros), é distribuidor de encomendas.





Segundo avança a imprensa britânica, devido à pandemia de coronavírus que obrigou ao cancelamento dos vários torneios de dardo, Mervyn King viu-se obrigado a arranjar outra fonte de rendimentos."Foi chocante ver um desportista famoso a fazer entregas de encomendas", afirmou um dos seus colegas ao 'The Sun'.De acordo com a publicação, Marvyn King começa a trabalhar por volta das 8 da manhã, terminando as entregas às 17 horas. Por dia recebe cerca de 130 euros.