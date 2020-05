Miguel Afonso: «Sporting é o que acaba por sair mais prejudicado»

Miguel Afonso, membro do Conselho Diretivo do Sporting, é da opinião que o clube de Alvalade " acaba por sair mais prejudicado desportivamente" com o fim dos campeonatos nas modalidades coletivas. "Estávamos em boa posição na luta pelos títulos das cinco modalidades de pavilhão e dependíamos apenas de nós em todas elas. Tenho dúvidas de que mais algum clube possa dizer o mesmo", sublinhou ao jornal ‘Sporting’, aceitando porém a decisão das federações. "Desde o dia em que os campeonatos pararam, o Sporting foi claramente o clube que mais lutou para que os campeonatos fossem disputados até ao limite das possibilidades. Mas valores mais altos se levantam e, honrando a nossa tradição, temos de saber estar no desporto. Hoje e sempre."

Miguel Afonso abordou também a próxima época, afirmando ser "inevitável uma reestruturação dos orçamentos perante o impacto da realidade que vivemos", mas sublinha que "nada disto terá influência nas ambições para 2020/21. Quem representa o Sporting tem de ter presente que, independentemente das circunstâncias que vivemos, o clube tem sempre de se apresentar de forma competente, competitiva, ambiciosa e vencedora".