Miguel Caldas e o 'Braga Sports Summit': «Fez-nos refletir sobre o estado atual do desporto»

Terminou, ao fim da tarde deste sábado, a primeira edição do ‘Braga Sports Summit’, que reuniu na cidade minhota oradores de diferentes áreas durante dois dias. Miguel Caldas, técnico da Câmara Municipal de Braga e organizador do evento, não podia estar mais satisfeito após o encerramento da última palestra.

"O 'Braga Sports Summit' foi um desafio tornado realidade, era algo que queríamos ter lançado pré-pandemia, mas achamos que este tipo de discussões não são para se ter em formato online. Foi um programa com uma amplitude muito grande em relação àquilo que é o fenómeno desportivo, tentámos ser bastante abrangentes. Penso que tivemos sucesso pelos oradores que aqui estiveram, são pessoas de referência no concelho e a nível nacional. Este evento fez-nos refletir sobre o estado atual do desporto para sermos melhores no futuro. Penso que medidas deste género fazem falta", vincou.

Anunciando já que haverá uma nova edição no próximo ano, Miguel Caldas apontou ainda algumas melhorias que têm de ser feitas: "O grande ensinamento e aquilo que nos transmitiram é que estes momentos são necessários. O ponto em que achamos que podemos melhorar é na questão de tentarmos cativar ainda mais as pessoas para estarem presentes. As pessoas dizem muito que é necessário falar-se sobre os assuntos, mas daí a estarem presentes ainda vai uma grande distância".