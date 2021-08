Miguel Monteiro: «Saio daqui satisfeito»

Depois de ter feito história nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro ao tornar-se então no atleta mais novo a representar Portugal no evento, Miguel Monteiro voltou a destacar-se, desta vez com a conquista da medalha de bronze no lançamento do peso F40 em Tóquio'2020. O atleta, de 20 anos, mostrou-se orgulhoso pelo galardão, mas admitiu que pretendia chegar próximo do seu recorde pessoal (11,01 metros), antes um máximo mundial.





"Esperava fazer uma marca melhor. Trabalhámos para isso. No entanto, no geral, saio daqui satisfeito. É uma medalha paralímpica, um bronze, e a competição está muito forte. A fasquia está muito elevada. Estamos todos cada vez melhor. Hoje não saiu a marca que perspetivava, mas sairá um dia destes. Já esperava que fosse uma competição de elevado nível. Temos de estar na melhor forma possível e sabia que o russo [Denis Gnezdilov] e o iraquiano [Garrah Tnaiash], apesar de não terem tido marcas este ano, estavam bem e preparados para a prova", analisou após a conquista do bronze.O português conseguiu a marca para medalha no quinto lançamento, numa prova em que registou antes dois nulos. "Foi um bocado frustrante saírem dois nulos no segundo e terceiro lançamentos. O quarto foi mais seguro. Mas a prova é assim. Não vale a pena olhar para isso. Tentei divertir-me na prova e usufruir ao máximo. No fim, consegui uma medalha paralímpica.Depois do lançamento do croata [Matija Sloup], quando vi que tinha garantido o 3º lugar, tentei arriscar tudo para conseguir uma marca melhor. Não foi possível, mas fica para a próxima."O atleta luso destacou ainda o trabalho realizado neste ciclo paralímpico, não esquecendo o o papel do clube que representa. "Acredito muito no trabalho que fazemos. Trabalhamos todos os dias para atingir uma boa marca. Tenho uma grande confiança com o meu treinador [João Mendes] e na Casa do Povo de Mangualde [clube] damos todos o nosso melhor para atingirmos novas marcas e medalhas", confessou.Em jeito de conclusão, Miguel Monteiro perspetivou os Jogos de Paris, em 2024: "Enquanto a saúde o permitir, vamos continuar a trabalhar para atingir Jogos, Mundiais, Europeus e as melhores marcas possíveis."