Esqui: Mikaela Shiffrin bate recorde de triunfos na Taça do Mundo feminina

A esquiadora norte-americana Mikaela Shiffrin estabeleceu esta terça-feira novo recorde de vitórias em provas da Taça do Mundo feminina, ao conquistar o 83.º triunfo no primeiro slalom gigante de Kronplatz, em Itália.

Shiffrin, de 27 anos, superou a compatriota Lindsey Vonn, que já terminou a carreira e com a qual estava empatada no topo da lista das vencedoras de etapas da Taça do Mundo, com 82 êxitos.

A esquiadora natural de Vail, no estado norte-americano de Colorado, está a apenas a três vitórias do recorde absoluto de 86 triunfos, que pertence ao sueco Ingemar Stenmark, que terminou a carreira na Taça do Mundo em 1989.

"Não há palavras para explicar isto. Durante o dia sentes nervosismo, intranquilidade, tensão, cansaço... Tentei fazer melhor possível e estou muito feliz. O nível atual do esqui é muito alto e é uma honra estar na luta pelo triunfo", disse a esquiadora.