Missão aos Jogos do Mediterrâneo com expectativas "equivalentes" a 2018 onde se conquistaram 24 medalhas

A missão portuguesa que irá competir nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022 foi esta terça-feira apresentada com expectativas "equivalentes" e atletas de "qualidade semelhante" à primeira participação, em Tarragona2018, onde foram conquistadas um total de 24 medalhas.



Na cerimónia de apresentação dos 159 atletas lusos, de 20 modalidades distintas, que se realizou no auditório do Parque dos Poetas, no município de Oeiras, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, e a chefe de missão, Catarina Monteiro, foram os porta-vozes das ambições para esta competição.

"As expectativas são equivalentes à anterior participação. É uma missão mais pequena do que a anterior, mas com um nível de qualidade muito equivalente. As expectativas estão muito em linha com os resultados da primeira participação", frisou Constantino.

Em Tarragona2018, na estreia nestes Jogos do Mediterrâneo, Portugal conquistou 24 medalhas, três delas de ouro - duas no triatlo, por Melanie Santos e João Pereira, e outra com a equipa de obstáculos, em equestre -, bem como oito de prata e 13 de bronze. "As nossas possibilidades aumentam à medida que o número de países vai diminuindo. Temos as expectativas altas, sobretudo após o que experienciámos em Tarragona, em que tivemos um brilhante resultado no medalheiro final", explicou Catarina Monteiro.

A chefe de missão considerou que os atletas participantes no evento têm "qualidade semelhante", mas lembrou: "Algumas das modalidades com medalhas em Tarragona não podem estar presentes, pois não existem sequer no programa desportivo. No entanto, vamos levar jovens atletas que acho que vão ser surpresas muito positivas".

A preparação destes Jogos do Mediterrâneo tem enfrentado alguns constrangimentos, como a temperatura elevada que se fará sentir em Oran, na Argélia, dificuldades na ligação aérea, que obrigaram ao aluguer de dois aviões 'charter', e também problemas de relacionamento com o comité organizador, inexperiente em eventos desta dimensão.

Na Argélia, estarão 3.360 atletas de 26 países, sendo que Portugal estará representado nas seguintes modalidades: andebol, atletismo, badminton, basquetebol 3x3, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, judo, karaté, lutas amadoras, natação, petanca, polo aquático, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e vela.

O experiente atirador João Costa é o mais velho dos atletas portugueses, assegurando que vão "dar o litro" e que é candidato, embora conte com adversários "excelentes". "Vamos tentar o nosso melhor. Não fazemos promessas, pois no desporto é impossível fazermos promessas de alguma coisa. Daremos o litro. Veremos depois, na Argélia, as condições de alojamento, de transportes, do local das provas... Temos de combater as adversidades e ver no que dá", disse João Costa, que esteve em cinco Jogos Olímpicos.

Por outro lado, o jovem nadador Diogo Ribeiro, de 17 anos, tem somado conquistas e recordes recentemente e parte para esta prova a sonhar com um pódio e em chegar a novos recordes pessoais, que, por sua vez, poderão levá-lo a bater recordes nacionais. "Estas épocas têm sido boas. Tenho evoluído cada vez mais e Portugal também. Quero dar o melhor sempre, mas temos de ter a cabeça no sítio e não podemos dar a vitória por garantida", ressalvou, acrescentando: "Há pessoas que já foram a Jogos Olímpicos e outras que ainda não foram, mas que estão apontadas para ir. Espero ser uma delas. Esta é uma grande comitiva [de natação], com atletas de alto nível e vai correr bem".

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022, na Argélia, decorrem entre os dias 25 de junho e 06 de julho, com o contingente luso a integrar vários olímpicos, como os atletas Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.