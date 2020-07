Mitchelton-Scott com Adam Yates, Chaves e Nieve no Tour, Simon Yates no Giro

O britânico Adam Yates, o colombiano Esteban Chaves e o espanhol Mikel Nieve integram a lista provisória da Mitchelton-Scott para a Volta a França, esta quarta-feira divulgada, enquanto Simon Yates vai liderar a equipa no Giro.

Na 'Grande Boucle', a formação australiana vai apostar em Adam Yates, quarto no Tour de 2016, Chaves, segundo no Giro de 2016, e no trepador Nieve, tendo como objetivo vencer etapas e alcançar um lugar no pódio da corrida, que vai ser disputada entre 29 de agosto e 20 de setembro.

"Depois do êxito no ano passado, queremos perseguir vitórias no Tour. Tivemos um estilo agressivo nas provas do ano passado e queremos continuar na mesma linha", afirmou o diretor desportivo, Matt White, aludindo aos dois triunfos em etapas obtidos no Tour em 2019.

Estas duas vitórias foram alcançadas por Simon Yates, vencedor da edição de 2018 da Vuelta, que vai liderar a formação no Giro, prova na qual, em 2019, terminou no oitavo lugar, depois de vestir a camisola rosa durante 13 dias.

"O nosso objetivo para o Giro é apoiar o Simon Yates da melhor forma possível e, finalmente, conseguir ganhar a corrida", frisou Matt White.

Tal como o Tour, também a Volta a Itália foi adiada devido à pandemia de covid-19, estando marcada para o período entre 3 e 25 de outubro.