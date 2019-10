MLB expulsa duas modelos de estádio por... mostrarem seios durante um jogo

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x — jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) October 28, 2019

É uma das histórias do dia nos Estados Unidos. A Major League Baseball anunciou a decisão de impedir por tempo indeterminado a entrada nos estádios dos jogos do campeonato às modelos Julia Rose e Lauren Summer, tudo por causa das ações de ambas no encontro desta madrugada entre Houston Astros e os Washington Nationals. Colocadas numa posição estratégica, as duas influenciadoras digitais procuraram desconcentrar alguns jogadores no momento dos lançamentos ao... levantarem as camisolas e mostrarem os seios.A situação não passou em claro à MLB, que de pronto anunciou a decisão de banir ambas de aceder aos estádios do campeonato, por violação do "código de conduta dos adeptos", segundo carta enviada a ambas e partilhada nas redes sociais. "No dia 27 de outubro, durante o jogo, violou o código de conduta dos adeptos, ao expor-se durante o 7th inning, de forma a promover um negócio. Desta forma, a partir deste momento está banida de aceder a todos os estádios e instalações da MLB", podia ler-se na carta enviada.