Modalidades coletivas de pavilhão voltam aos treinos sem restrições a 1 de agosto

As modalidades coletivas séniores deverão voltar a treinar sem restrições nos pavilhões a partir de 1 de agosto. Esta foi a principal conclusão que saiu da reunião desta sexta-feira entre as federações de andebol, basquetebol, patinagem, voleibol e futebol (futsal) com a Direção-Geral da Saúde (DGS), embora a decisão não seja ainda oficial. Já as competições estão previstas arrancar a 22 de agosto.





No que respeita à formação, os treinos podem regressar no imediato mas ainda sem contacto entre atletas. Assim sendo, só a 1 de setembro os treinos passarão a ser feitos sem restrições.Todas as decisões terão ainda de ser aprovadas em Conselho de Ministros.