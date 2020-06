Modalidades estão de volta aos pavilhões do Benfica: como vai ser feito o regresso

O Benfica anuciou que as suas modalidades coletivas de pavilhão vão voltar à atividade já esta terça-feira, no Complexo Desportivo da Luz. Segundo as águias, "o retorno será feito numa primeira fase com treinos individuais".

Com efeito, os encarnados explicaram os vários pontos do seu plano de retorno à atividade nos pavilhões, ponto por ponto:

- Testes prévios à COVID-19 (PCR e serologia) no arranque dos treinos individuais (já realizados);

- Utilização de máscaras obrigatória (exceto durante as sessões de treino no caso dos atletas) e reforço de pontos para a higienização frequente das mãos;

- Calendarização de treinos de forma a limitar o número de atletas e staff em simultâneo, cumprindo as normativas em vigor de lotação e distanciamento social, bem como intervalos adequados para permitir a higienização profunda dos espaços entre equipas;

- Definição do tipo de treino por modalidade, de forma a garantir a distância entre atletas e a não partilha de equipamentos de treino;

- Limitação do uso de balneários;

- Circuitos pensados de forma a evitar cruzamento e aglomerações de pessoas.