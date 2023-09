Montargil recebe derradeira etapa do Circuito Nacional de Ski Náutico

É já este fim-de-semana que a barragem de Montargil recebe a derradeira etapa do Circuito Nacional de Ski Náutico. Dois dias de ação num dos melhores planos de água do país onde se vão cruzar diferentes gerações de atletas.

Nos dias 16 e 17 de setembro, o Centro Náutico de Montargil é o ponto de encontro deste desporto, ao receber a derradeira etapa do Circuito Nacional de Ski Náutico. A prova é organizada pela Nautique Portugal e decorre sob a égide da Federação Portuguesa de Motonáutica, consagrando os vencedores dos vários escalões. Extra competição, destaque para o desfile de antigas lendas da modalidade no Old Ski Tour e ainda para uma Sunset Party.

Contando com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Sor, a competição arranca às 9h30 de sábado e termina no domingo com entrega de prémios prevista para as 12h00.

Praticado em planos de água tranquilos, o Ski Náutico é um dos mais clássicos desportos aquáticos e a sua prática está muito associada a barragens e lagos. Tudo começou nos Estados Unidos da América, quando Ralph Samuelson decidiu experimentar um modelo inovador de esquis sobre a água recorrendo à elevada potência de um barco a motor. A American Water Ski Association nascia em 1939, impulsionando o desenvolvimento de uma modalidade que se foi espalhando aos poucos por todo o mundo. Portugal não é exceção e o entusiasmo continua firme entre uma comunidade do Ski náutico que se tem vindo a renovar.