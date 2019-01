Morreu Bolvari, duplo campeão olímpico de polo aquático nos anos 50

Antal Bolvari, um dos heróis das finais olímpicas de polo aquático de 1952 e 1956, em que a Hungria se sagrou campeã, morreu esta terça-feira em Budapeste, aos 86 anos, anunciou a família do antigo atleta.Nascido em 1932, em Kaposvar, Bolvari brilhou no polo aquático da década de 50, integrando as seleções da Hungria campeãs olímpicas, com vitórias históricas sobre a União Soviética e a Jugoslávia.Esteve, nomeadamente, no mediático jogo que ficou conhecido como 'sangue na água', a meia-final de 1956 em que os húngaros venceram os soviéticos por 4-0.O jogo, que contou com um golo de Bolvari, foi marcado por invulgar violência, sendo o caso mais evidente a agressão sofrida pelo húngaro Ervin Zador: após sofrer um soco na cara, sangrou profusamente da ferida, na região do olho direito.Na final, os húngaros fecharam com 'chave de ouro' oito anos de domínio na modalidade, com 2-1 sobre a Jugoslávia.Grande parte dos campeões desertaram após os Jogos Olímpicos de 1956, realizados em Melbourne - foi o caso de Bolvari, que viveu cinco anos na Austrália.Jogador do Vasas, Spartacus e Honved, viria depos a treinar o Spartacus, Honved e a seleção nacional de juniores, e ainda a principal, como adjunto de Mihaly Mayer.