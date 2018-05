Continuar a ler

Os dois pilotos da equipa Team Abu Dhabi mantiveram durante as 48 voltas ao circuito um avanço considerável sobre o terceiro, posição que foi sendo alternada entre o atual campeão do mundo em título, o italiano Alex Carella (Victory Team), e o francês Philippe Chiappe (F1 China Team).



Chiappe vencedor do Grande Prémio de Portugal em 2017 e segundo no Mundial, viria a beneficiar dos problemas mecânicos no motor do barco de Carella a quatro voltas de terminar a corrida, assumindo o terceiro lugar, posição que manteve até ao final e que lhe valeu o último lugar do pódio, a 3,54 segundos do norte-americano.



Alex Carella, que em Portimão iniciou a defesa do título mundial, não foi além do quarto posto, a 25,75 segundos do vencedor.



A corrida portuguesa, ronda inaugural do Mundial de 2018 da modalidade, ficou marcada por uma interrupção logo na primeira volta, quando o barco de Jonas Andersson (Team Sweden) pegou fogo, obrigando à sua desistência.



Dos 19 pilotos de nove equipas que iniciaram a corrida de Portimão e que disputam o Mundial deste ano, apenas 11 terminaram a prova.



Após o Grande Prémio de Portugal, o Mundial de pilotos é liderado por Shaun Torrente com 20 pontos, seguido por Thani Al Qemzi com 15, sendo o terceiro posto ocupado pelo francês Philippe Chiappe com 12.



O português Duarte Benavente somou quatro pontos na prova em Portimão e ocupa o sétimo lugar do Mundial.



O Grande Prémio de Portugal de motonáutica integrou também duas corridas da classe Fórmula 4-S, considerada uma categoria de iniciação, tendo o português Pedro Fortuna (Team Sweden) vencido a primeira corrida, sendo a segunda conquistada pelo francês Tom Chiappe (Emirades Racing Team).



Classificação Grande Prémio de Portugal de F1:



1. Shaun Torrent, EUA (Team Abu Dhabi), 48 voltas.

2. Thani Al Qemzi, EAU (Team Abu Dhabi), a 2,09 segundos.

3. Phillipe Chiappe, Fra (Sz China Team), a 3,54.

4. Alex Carella, Ita (Victory Team), a 25,75.

5. Peter Morin, Fra (Sz China Team), a 26,83.

6. Ahmed Al Hameli, EUA (Victory Team), a 53.

7. Duarte Benavente, Por (F1 Atlantic Team), a uma volta.

8. Francesco Cantando, Ita (Blaze Performance), a uma volta.

9. Erik Edin, Sue (Team Sweden), a uma volta.

O norte-americano Shaun Torrente (Team Abu Dhabi) venceu este domingo a corrida do Grande Prémio de Portugal de motonáutica, em Portimão, primeira ronda do Mundial, em que o português Duarte Benavente (F1 Atlantic Team) terminou no sétimo posto. Benavente, que partiu do sétimo lugar da grelha, terminou a corrida a uma volta do piloto norte-americano, e longe do terceiro lugar alcançado no ano passado.Shaun Torrente, detentor da pole position, dominou a corrida desde o início, mantendo acesa disputa pela liderança com o seu companheiro de equipa, o piloto dos Emirados Árabes Unidos, Thani Al Qemzi, segundo, que terminou a 2,09 do vencedor.

Autor: Lusa