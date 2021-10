Mundial de Kickboxing: Manhã imaculada dos portugueses no ringue

Dos quatro portugueses que já estiveram em prova no segundo dia do Campeonato do Mundo de Kickboxing, três venceram os seus combates. A comitiva lusa continua a mostrar credenciais no ringue, sendo que Catarina Jorge, André Santos e Tiago Santos triunfaram. Por seu lado, no tatami, Bruno Pereira acabou por ser derrotado.





Apesar de ter sentido alguma dificuldades no início frente a Erin Jimenez, dos Estados Unidos da América, Catarina Jorge (Low Kick -56kg) fez um combate em crescendo e operou mesmo a reviravolta no marcador a 30 segundos do fim, tendo vencido por 2-1. No sector masculino, André Santos (Low Kick -63,5kg) não teve dificuldades em levar a melhor sobre Yousef Almousa, adversário que bateu por knockout. Por fim, Tiago Santos, beneficiando do excelente arranque de 2º round que teve, venceu o macedónio Marko Todorov (K1 -63,5kg) e assegurou presença nos World Games do próximo ano. No plano oposto, as coisas continuam a não correr da melhor forma no tatami, já que Bruno Pereira (Point Fight -79kg) perdeu por 10-0 com o grego Manolis Zagaris.À tarde, entram em competição Pedro Castro, Sofia Oliveira e Bassó Pires, atleta guineense que trabalha com a comitiva portuguesa.