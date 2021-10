Mundial de Kickboxing: Sofia Oliveira assegura presença nos World Games e Pedro Castro fica pelo caminho

Depois de Tiago Santos, André Santos e Catarina Jorge terem vencido os respetivos combates de manhã, Sofia Oliveira não fugiu à regra e fez o pleno de vitórias de atletas portugueses no ringue no segundo dia do Campeonato do Mundo de Kickboxing. Com o triunfo, a atleta de Famalicão garantiu presença na edição de 2022 dos World Games.





Apesar da maior experiência de Deidre Begley, Sofia Oliveira, que compete em K1 (-60 kg) não se intimidou e venceu por uns esclarecedores 3-0. Menos sorte teve Pedro Castro, em Kick Light Veteranos. O atleta português até começou a vencer, mas, após lhe ser atribuído um ponto negativo por excesso de potência, acabou por ser derrotado por 2-1 pelo mexicano Jorge Hernandez. Dessa forma, Portugal já não tem atletas a competir no tatami.Noutro âmbito, Bassó Pires, atleta guineense que treina com a comitiva portuguesa, venceu Kevin Lledo, de Espanha, por 3-0.