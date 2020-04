Os eventos desportivos programados pela Câmara Municipal de Guimarães para os próximos meses foram cancelados. A decisão, oficializada esta segunda-feira pela município vimaranense, prende-se com a propagação da pandemia provocada pela Covid-19.





O município de Guimarães cancelou vários eventos desportivos, como a Liga Mini (que estava a decorrer), Jogos da Comunidade, Meia Maratona Cidade de Guimarães – Corrida dos Conquistadores e ainda a Gala do Desporto, que todos os anos premeia os atleta que mais se destacam na Cidade Berço.Esta tomada de posição do executivo liderado por Domingos Bragança "decorre na linha das medidas de prevenção determinadas pelo Presidente do Município, Domingos Bragança, anunciadas a 10 de março, como o encerramento dos pavilhões Multiusos e INATEL e Academia de Ginástica, a restrição dos pavilhões escolares a uso externo, a suspensão de todos os eventos, atividades e projetos municipais de grande escala, a suspensão de todas as feiras no território concelhio, o cancelamento das visitas de lazer, turismo ou âmbito cultural ao edifício da Câmara Municipal e ainda o encerramento de todos os equipamentos culturais", explicou o munícipio, em comunicado.Município de Guimarães cancela eventos desportivos.