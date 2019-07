Mutko ganha recurso no TAS contra Comité Olímpico Internacional

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu esta quinta-feira provimento a um recurso de Vitaly Mutko, considerando que o Comité Olímpico Internacional (COI) não tinha competência para suspender de forma vitalícia o antigo ministro do desporto da Rússia.Segundo o TAS, o COI não tinha poder para sancionar Mutko, uma vez que o ex-governante não era atleta, treinador ou membro oficial de uma delegação olímpica.Mutko era ministro do Desporto russo durante os Jogos Olímpicos de Inverno Sochi 2014, período durante o qual terão sido praticadas, com conhecimento e apoio estatal, várias irregularidades no sistema de controlo antidoping.O COI reagiu à decisão do TAS, referindo que esta se refere exclusivamente ao seu poder sancionatório em relação a pessoas externas ao movimento olímpico, mas reservando-se o direito de decidir sobre a presença de Mutko em futuras competições olímpicas.Mutko, figura influente do desporto russo durante quase uma década, mostrou-se "satisfeito" com a decisão do TAS, mas não disse se iria marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.