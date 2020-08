Nacional de Bodyboard arranca este fim de semana em Santa Cruz

A etapa inaugural do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2020 realiza-se este fim de semana (22 e 23 de agosto), em Santa Cruz: serão dois dias de bodyboard do mais alto nível, com a presença dos 64 melhores atletas nacionais (48 masculinos e 16 femininos), entre os quais, Mariana Machado, Guilherme Godinho e o convidado da organização, Pierre Louis Costes, atleta francês duas vezes campeão do Mundo.





A juntar ao elenco de luxo, as condições do mar, com a promessa de uma boa ondulação, mesmo com algum vento norte à mistura, prometem uma excelente competição."A avaliar pelas previsões, as pessoas vão ficar surpreendidas pois teremos boas ondas. Não vai estar o melhor tempo para estar na praia mas vamos todos pelo surf e posso garantir dois dias de muito bom bodyboard. E depois, estarão presentes os melhores portugueses e um bodyboarder que vai fazer tudo parecer fácil", afirma o 'wildcard' Guilherme Godinho, referindo-se a Pierre Louis Costes, considerado por muitos o melhor bodyboarder mundial da atualidade."Não compito há dois anos mas tenho uma ligação de muito carinho à Sealand e agradeço a confiança que depositam em mim com este wildcard. Estão a fazer um grande trabalho pelo bodyboard e por Santa Cruz", refere Gulherme Godinho.Também Mariana Machado, outro nome que andou arredado do circuito nacional o ano passado e que regressa este ano a convite da Sealand, está confiante num bom fim de semana de competição."Sou das Caldas da Rainha mas conheço bem Santa Cruz, cheguei a trabalhar aqui alguns verões, dou-me muito bem com os locais e com a Associação Sealand, um clube em franco desenvolvimento, muito dinâmico, e que tenho muito prazer em ajudar a crescer. De resto, Santa Cruz é o ‘spot’ ideal para ter um campeonato nesta altura do ano, estou confiante que teremos condições divertidas e o facto de não haver competição há tanto tempo vai fazer com que as pessoas se envolvam e motivem", diz a bodyboarder de 29 anos.1ª etapa, 22 e 23 de Agosto, Santa Cruz2ª etapa, 19 e 20 de Setembro, Peniche3ª etapa, 3 e 4 de Outubro, Nazaré4ª etapa, 24 e 25 de Outubro, Póvoa de Varzim