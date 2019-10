Navegação: Dupla portuguesa lidera em Espanha

A equipa Trilhos do Estreito/Pool Solutions prepara-se para festejar o título de campeões ibéricos em Geocaching 4x4, campeonato onde participam mais de 60 equipas. A dupla, formada pelo piloto Tiago Dias e pelo navegador João Martins, é bicampeã nacional, mas está agora muito perto de juntar a estas conquistas o primeiro campeonato ibérico, destronando a forte oposição, principalmente das equipas espanholas.





No último fim-de-semana, na cidade de Linares, Andaluzia – localidade considerada ótima para a prática da modalidade -, Tiago Dias e João Martins venceram a 4.ª etapa do ano, ficando dependentes do resultado que alcancem em Sevilha, última prova do campeonato, para terminarem a época no primeiro lugar do pódio.Em declarações ao Record, Tiago Dias mostrou-se satisfeito com o percurso feito até aqui, colocando como meta a vitória em Sevilha. "A prova na Andaluzia correu-nos de acordo com a planificação que fizemos e estamos muito satisfeitos com a vitória. Sabemos que ainda falta confirmar, em Sevilha, o favoritismo que agora temos. A concorrência tem sido forte e isso só dá maior relevo às nossas conquistas", frisou o piloto natural de Vila Nova de Poiares, terra da Chanfana.