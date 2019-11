Navegação: Dupla portuguesa vence em Espanha na modalidade de Geocaching 4x4

Tiago Dias e João Martins são os novos campeões ibéricos de Navegação. Os portugueses, que participam na modalidade de Geocaching 4x4 pela equipa do Trilhos do Estreito/Pool Solutions, destronaram a concorrência espanhola, vencendo a 3.ª edição do Open Ibérico de Nabegação-ROCO 4x4.Após oito etapas - Cariñena, Castelón, Teruel, Vimiso - Portugal, Vegas de Coria, Burgos, Linares e Sevilha -, os pilotos portugueses festejaram a vitória, algo que, claro, os enche de orgulho."Tivemos um início de campeonato algo atribulado, pois na primeira etapa devido a problemas informáticos apenas conseguimos alcançar a 5ª posição. Na segunda prova, devido à distância, decidimos não participar o que nos começou a deixar um pouco abaixo na tabela classificativa. No entanto, após as engrenagens estarem todas afinadas conseguimos vencer cinco das seis corridas que ainda faltavam disputar", lembrou João Martins, natural de Oleiros.O piloto Tiago Dias destaca ainda a vitória em três dos troféus que compõem o Open Ibérico. "Paralelamente ao campeonato decorriam vários troféus nomeadamente os troféus Gps Lowrance, Runvaspain, BFGoodrich, Implementos Warn e Desafio Survival 4x4. Vencemos os troféus Gps Lowrance, Runvaspain e o BFGoodrich cujos prémios eram muito aliciantes", frisou.Sem espaço para competirem em Portugal, uma vez que "as provas deste tipo, infelizmente, acabaram em Portugal, a nível federativo", lamenta Tiago Dias, esta dupla decidiu participar no ‘Ibérico’ com os resultados que agora se veem. Apesar deste sucesso, o pensamento está já no futuro. "A convite de uma equipa de Espanha vou participar, em dezembro, numa das mais importantes provas mundiais da modalidade, em Marrocos: o ‘Desafio Suvival 4x4’, onde o objetivo passa também por adquirir experiência neste tipo de terreno e conceito de prova", sublinhou João Martins. Também Tiago Dias olha já para o próximo ano. "Para 2020 tenho como objetivo renovar o título no Open Ibérico, onde gostava de contar com mais equipas portuguesas, e consolidar o valor da equipa com uma vitória em Marrocos, pois de momento é o único título por conquistar", sublinhou.