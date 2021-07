NHL: guarda-redes dos Blue Jackets morre após acidente em festa privada

Matiss Kivlenieks, guarda-redes letão dos Columbus Blue Jackets, equipa que disputa a NHL (liga norte-americana de hóquei no gelo), morreu na noite de domingo, aos 24 anos, após cair e bater com a cabeça no chão quando saía de uma banheira de hidromassagem durante uma festa privada em Novi, no Michigan.





O tenente do departamento local da polícia, Jason Meier, adiantou à CNN que o acidente deu-se na sequência de defeitos em artefactos pirtotécnicos, que ao serem lançados saíram na direção de Matiss Kivlenieks e outras pessoas. Quando tentaram sair da banheira, Kivlenieks terá escorregado, caiu e embateu com a cabeça no chão. "Ainda estamos na fase de investigação, mas o caso está a ser tratado como um trágico acidente", disse Jason Meier. Matiss Kivlenieks foi assistido no local por bombeiros e paramédicos e transportado para o hospital, onde seria declarado morto.Matiss Kivlenieks chegou aos Columbus Blue Jackets em 2017 e alinhou em 8 jogos oficiais, tendo estado a maior parte do tempo ao serviço da equipa satélite, os Cleveland Monsters. O guarda-redes foi também internacional pela Letónia e esteve no último Mundial de hóquei no gelo, no qual alinhou em três partidas.