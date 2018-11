Nove biatletas cazaques suspensos por suspeita de doping

Nove biatletas cazaques, incluindo toda a equipa olímpica feminina, foram suspensos por suspeita de doping, com base em "investigações criminais realizadas na Áustria e na Austrália", anunciou esta quinta-feira a União Internacional de Biatlo (IBU).Das nove atletas suspensas, seis participaram nos Jogos Olímpicos de inverno, que decorreram em fevereiro, em PyeongChang, na Coreia do Sul, sem que nenhuma atleta tenha sido medalhada.Em 2017, na Áustria, a polícia fez buscas no hotel da seleção do Cazaquistão que participava no Campeonato do Mundo, depois de ter encontrado equipamentos médicos e credenciais da equipa no lixo, mas os atletas foram autorizados a competir depois de terem passado nos testes antidoping.