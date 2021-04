«Nunca me tinha sentido tão perto da morte»: o drama de um campeão olímpico infetado com covid-19

"Nunca antes me tinha sentido tão perto da minha própria morte. Foi horrível". As palavras são de Alexander Kopacz, campeão olímpico de bobsleigh, que, em entrevista à The Canadian Press, deu conta do medo que sentiu quando esteve infetado com covid-19.





O atleta, de 31 anos, esteve internado num hospital em Ontário e teve mesmo de receber oxigénio para poder respirar. Assim que foi infetado, os sintomas agravaram-se rapidamente: a febre não baixava e os ataques de tosse eram contínuos."Fiquei com muito medo. Fizeram-me uma série de exames e viram uma quantidade coisas nos meus pulmões e começaram a recomendar mais inaladores. Não importa o que fizessem, não melhorava. Perdes o contacto com realidade, começas a quebrar...", disse agora numa altura em que já está melhor.E adverte: "Quando vejo pessoas com metade da máscara tirada do nariz, ou mesmo aquelas teorias da conspiração, não sei se isso poderia conter minha raiva agora".