Nuno Borges e Gastão Elias passam aos quartos de final do 'challenger' de Oeiras

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Gastão Elias asseguraram, esta quinta-feira, a qualificação para os quartos de final do 'challenger' 4 de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, no Complexo Desportivo do Jamor.

O primeiro representante nacional a entrar em ação no centralito do Jamor foi Borges, número 275 do 'ranking' ATP, que precisou de três partidas para levar de vencido o qualifyer cazaque Denis Yevseyev (390.º ATP), pelos parciais de 6-7 (2-7), 6-4 e 6-2, ao fim de uma hora e 53 minutos.

Depois de ter cedido o 'set' inaugural e ter chegado a estar em desvantagem (0-2) no segundo parcial, o jovem da Maia, de 24 anos, conseguiu dar a volta ao desafio e marcar encontro com o romeno Filip Cristian Jianu (349.º ATP), que bateu Chun-Hsin Tseng, do Taipé, por 6-3, 3-6 e 6-1.

Bem mais fácil foi a tarefa de Gastão Elias para carimbar o passaporte para os quartos de final num duelo 100 por cento nacional com Pedro Araújo, detentor de um 'wild card' para o quadro principal.

O jogador natural da Lourinhã, 292.º colocado na hierarquia mundial, superou o jovem campeão nacional de juniores, de 19 anos e 991.º classificado no 'ranking' ATP, em dois 'sets', com os parciais de 7-5 e 6-0.

Após ter estado em desvantagem (2-5) no primeiro 'set', Gastão Elias, de 30 anos, empreendeu uma grande recuperação e ganhou os últimos 11 jogos do embate para regressar aos quartos de final em Oeiras, onde integrou o lote dos oito finalistas em três 'challengers' anteriores.

Na luta pelo acesso às meias-finais, o tenista português vai defrontar o argentino Camilo Ugo Carabelli, que figura no 310.º posto do 'ranking' mundial.