Nuno Borges fica pela segunda ronda no 'challenger' de Varsóvia

O tenista português Nuno Borges ficou esta quinta-feira pela segunda ronda do 'challenger' de Varsóvia, ao perder em três 'sets' frente ao espanhol Javier Barranco Cosano.

O tenista da Maia, 283.º colocado no 'ranking' ATP, entrou melhor no encontro disputado na terra batida polaca, mas acabou por ceder perante o adversário, que figura no 312.º posto da hierarquia mundial, pelos parciais de 3-6, 6-2 e 6-3, ao fim de duas horas e seis minutos.

Depois de Gonçalo Oliveira ter sido eliminado na ronda inaugural e de Borges, de 24 anos, ter perdido hoje, o 'challenger' de Varsóvia fica sem nenhum português em prova.

Já Javier Barranco Cosano, que havia batido na estreia o bielorrusso e oitavo cabeça de série, Mirza Basic, vai defrontar nos quartos de final o eslovaco Lucas Klein.