Nuno Carneiro e Maria João Ribeiro em 9.º no Europeu indoor de tiro com arco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os arqueiros portugueses Nuno Carneiro, em recurvo, e Maria João Ribeiro, em compound, acabaram esta quarta-feira no nono lugar o Europeu indoor de tiro com arco, ao serem eliminados nos oitavos de final da competição em Varazdin, Croácia.

Ante Matyas Balogh, da Hungria, Carneiro perdeu por 6-2, sendo afastado da competição após chegar diretamente aos oitavos dado o quarto lugar na qualificação de recurvo.

Nas provas de Compound, foi Maria João Ribeiro quem chegou mais longe, caindo ante a inglesa Patience Wood nos oitavos, com Rui Baptista, Jorge Alves e Manuel Carvalho a cederem em rondas anteriores.

Ribeiro ficou com o nono lugar final, com Alves, Carvalho e Baptista a fecharem no 17.º posto em Varazdin.