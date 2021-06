O que muda na prática desportiva com o retrocesso no desconfinamento em alguns concelhos

Os concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra recuam dois passos no plano de desconfinamento, o que tem implicações diretas na prática desportiva. Desde logo, estes concelhos "não terão público nos estádios e algumas instalações e atividades desportivas" são encerradas pelo menos até 11 de julho, explicou, esta terça-feira, a ministra Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.





Nos três concelhos é autorizada a prática de modalidades desportivas de médio risco (como andebol, futebol, futsal, hóquei em patins, basquetebol e voleibol) mas sem público, bem como a prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios, sem aulas de grupo.A ministra revelou ainda que existem 25 concelhos que dão um passo atrás no plano de desconfinamento: Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra e Sobral de Monte Agraço.Nestes é permitida a prática de todas as modalidades desportivas, sem público, bem como a prática de atividade física ao ar livre e em ginásios. Nos restantes concelhos do país continua a ser permitida 33% da lotação em recintos desportivos.Há ainda 19 concelhos em estado de alerta: Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel, Torres Vedras. Nestes a próxima avaliação poderá provocar restrições semelhantes às dos concelhos em risco elevado e risco muito elevado.