"Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela" leva mais de 600 atletas a Seia

Mais de 600 atletas são esperados na décima edição da prova "Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela", que vai decorrer entre esta sexta-feira e o próximo domingo, dias 11 a 13, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.

Segundo a Câmara Municipal de Seia, presidida por Carlos Filipe Camelo, depois da paragem do ano passado, devido à pandemia de covid-19, o concelho acolhe no fim de semana "o maior dos desafios de trail", com a realização da iniciativa "Oh Meu Deus (OMD) - Ultra Trail Serra da Estrela".

"Ao longo de três dias serão mais de 600 os participantes a desafiar os seus limites na montanha mais alta de Portugal continental", refere a autarquia em comunicado.

O evento OMD 2021 congrega quatro distâncias e inclui trajetos "pelas impressionantes paisagens do Parque Natural da Serra da Estrela".

A iniciativa tem início pelas 16:00 desta sexta-feira, em frente do edifício da Câmara Municipal de Seia, com a prova de ultra endurance OMD200 (constituída por 160 quilómetros + 40) que será "um verdadeiro teste à resistência física e psicológica dos atletas", de acordo com a organização.

Ainda na sexta-feira, haverá outra prova com uma distância de 100 quilómetros (OMD100), que começa pelas 23:59, no mesmo local.

Para os "mais modestos", no sábado, dia 12, haverá duas provas, uma de 50 quilómetros e outra de 20 quilómetros, com partida às 08:00 e às 09:00, respetivamente.

No domingo, o programa inclui, pelas 02:00, o encerramento da prova OMD100 e, pelas 12:00, a cerimónia de entrega de prémios para as provas OMD200 (160+40) e OMD100.

A sessão de encerramento do evento de 2021 "Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela" está agendada para as 14:00.

A organização indica que todas as provas têm início e término na sede de concelho (Seia) e são realizadas "em pleno respeito" pelas indicações da Direção-Geral da Saúde.

Apesar de existirem alguns condicionalismos impostos pelo controlo da pandemia, "eventos como o OMD representam um importante papel na retoma da economia, particularmente para os setores do comércio, hotelaria e restauração", adianta.

O evento OMD é organizado pela empresa Horizontes e tem como promotores o município de Seia e a União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros.