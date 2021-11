Pacense fecha qualificação da Euroliga feminina de polo aquático em quinto lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Pacense fechou este sábado no quinto lugar o grupo D de qualificação da Euroliga feminina de polo aquático, contando por derrotas as quatro partidas disputadas em Paços de Ferreira, Porto.

Este sábado, o Pacense voltou a perder, frente às italianas do Orizzonte, concluindo um calvário de muitos golos sofridos e poucos marcados no apuramento europeu com uma derrota por 25-2.

O resultado deixa as pacenses na quinta posição do grupo D, de fora da próxima fase.

A qualificação termina no domingo em Paços de Ferreira com os últimos dois jogos da poule, entre os quatro primeiros classificados.