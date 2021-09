Países lusófonos querem olimpismo com "mais impacto" na juventude e nos atletas

O presidente da Associação dos Comité Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), Gustavo Conceição, disse esta terça-feira que os países lusófonos querem que o olimpismo tenha "mais impacto e melhores reflexos" na juventude e nos atletas.

"Vamos fazer uma reflexão profunda sobre como o olimpismo pode ter mais impacto e melhores reflexos na juventude e nos atletas dos nossos países. A expectativa é que estes dois dias de trabalho possam também contribuir para o desenvolvimento do desporto nos nossos países", disse o presidente, que falava na abertura do primeiro Congresso Olímpico da Lusofonia e da Assembleia Geral da ACOLOP, que decorre até quarta-feira na capital cabo-verdiana.

Por sua vez, a presidente do Comité Olímpico cabo-verdiano (COC), Filomena Fortes, não escondeu a satisfação por o país acolher estes dois eventos, esperando estratégias comuns no futuro.

"Espero que este congresso seja uma partilha de ideias, de conhecimentos e de estratégias para que, realmente, os países da ACOLOP possam estar numa mesma direção, terem os mesmos valores e poderem, então, levar avante a nossa organização de língua oficial portuguesa", realçou.

A abertura oficial foi feita pelo secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, em representação do ministro do Desporto, que também manifestou satisfação por o arquipélago acolher os encontros e afirmou que o Governo pretende fazer do desporto um dos pilares basilares da sociedade.

"Espero que consigam encontrar as perguntas certas para aquilo que são os nossos desafios comuns", perspetivou o representante do governo de Cabo Verde.

Sob o tema "Para uma abordagem conjunta no desenvolvimento através do desporto", o Congresso Olímpico da Lusofonia tem, ainda, como principal objetivo desencadear um movimento regional que conduza ao envolvimento de um número crescente de pessoas nos princípios e valores do olimpismo ao serviço do desenvolvimento do desporto e do país.

Os Congressos Olímpicos são realizados para discutir as principais questões desportivas e afiguram-se como uma tradição que vem das origens do Movimento Olímpico Moderno.