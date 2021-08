Paralímpicos: Djibrilo Iafa termina em 9º no judo

Em estreia nos Jogos Paralímpicos, Djibrilo Iafa terminou a competição de judo como 9º classificado. A competir na categoria de -73kg B1 (deficiência visual), o luso-guineense, de 29 anos, perdeu os dois combates que realizou no Nippon Budokan, em Tóquio, ficando em 9º entre os 12 participantes na prova.





No primeiro combate, Djibrilo defrontou o georgiano Giordi Kaldani, número 9 do ranking mundial que levou a melhor através de ippon, quando faltava 1:26 para o final. O judoca nacional, que chegou aos Jogos de Tóquio na 15ª posição do ranking, foi repescado, marcando encontro com Rufat Mahomedov. Na eliminatória perante o judoca ucraniano, Djibrilo acabou por ser novamente derrotado, na sequência de ippon ao fim de 1.09 minutos.Desta forma, Djibrilo Iafa iguala a classificação de Miguel Vieira, o primeiro português a representar o judo nacional em Jogos Paralímpicos, na altura no Rio de Janeiro'2016.