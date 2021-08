Paralímpicos: Miguel Monteiro conquista a primeira medalha de Portugal

Miguel Monteiro conquistou a primeira medalha de Portugal nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Na final do lançamento do peso F40 (baixa estatura), o atleta português chegou à marca dos 10,76 metros na sua quinta tentativa, garantindo o bronze, naquela que foi a sua segunda participação em Jogos Paralímpicos.





No arranque da prova, o atleta natural de Mangualde alcançou os 10,45m, colocando-se na 4ª posição, atrás de Denis Gnezdilov (11,02), Garrah Tnaiash (10,79) e Matija Sloup (10,48). Depois de duas tentativas nulas no segundo e terceiro lançamentos, além de uma marca de 10,37m no quarto, o português, de 20 anos, conseguiu o melhor registo no quinto arremeso, chegando aos 10,76metros. Acabou por ultrapassar o croata, Matija Sloup, isto numa prova em que o recorde mundial caiu em três ocasiões.Miguel Monteiro chegou à competição no Japão com recorde mundial (11,01), alcançado em fevereiro deste ano, no Torneio de Preparação para os Jogos, mas viu o russo, Gnezdilov, colocar a fasquia alta logo na primeira tentativa, no Estádio Olímpico de Tóquio. O atleta que representa o Comité Paralímpico Russo (CPR) alcançou os 11,02m no arremesso inaugural, sendo que a marca só foi novamente superada na última ronda do lançamento do peso F40.Numa prova repleta de emoção, Garrah Tnaiash, que tinha o segundo melhor registo, superou a concorrência, chegando aos 11,15m. O atleta iraquiano, detentor do anterior recorde paralímpico (10,76) no Rio'2016, não escondeu a felicidade, só que viu a medalha de ouro fugir-lhe no penúltimo lançamento da prova. Denis Gnezdilov superou o adversário, alcançando os 11,16m e garantiu assim a vitória no lançamento do peso.Com este resultado de Miguel Monteiro, a Seleção Portuguesa garante a sua 93ª medalha no total de 11 participações em Jogos Paralímpicos.