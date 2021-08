Paralímpicos: Três portugueses nas finais de natação

Portugal volta a estar em bom plano no quarto dia de competição da natação. Na madrugada deste sábado, os nadadores Marco Meneses, Diogo Cancela e Ivo Rocha garantiram a qualificação para as finais das respetivas provas, que se realizam da parte da manhã em solo português.





O primeiro nadador luso em ação foi Marco Meneses, que nas competições de sexta-feira já tinha conquistado um diploma em 50 metros livres S11 (deficiência visual). Desta feita, o atleta, de 20 anos, voltou a alcançar uma final, só que nos 100 metros costas S11. O nadador de Castro Daire completou a prova de qualificação com o tempo de 1.11,65 minutos. Apesar de não ter batido o recorde nacional fixado em 1.11,40, Marco Meneses conseguiu garantir a qualificação para a final, terminando na 5ª posição da geral das eliminatórias, a 1,51 segundos do melhor tempo, registado pelo chinês Bozun Yang.Por sua vez, tanto Diogo Cancela como Ivo Rocha asseguraram a passagem às finais nas respetivas categorias, arrecadando os oitavos melhores tempos das suas eliminatórias.Na prova de 200 metros estilos SM8 (deficiência motora), Cancela registou uma marca de 2.30,08 minutos e que lhe valeu o apuramento para a final da competição, através do 8º melhor registo das eliminatórias. Além disso, o nadador, de 19 anos, bateu igualmente o recorde nacional da categoria, que lhe pertencia e estava antes fixados nos 2.32,26.Já Ivo Rocha, nadador, de 31 anos, que participa no seu primeiro e único dia de competição nestes Jogos Paralímpicos de Tóquio, garantiu a ida à final dos 100 metros bruços SB5 (deficiência motora). O atleta natural de Santa Maria da Feira terminou a prova em 1.43,06 minutos, menos de dois segundos acima do seu recorde (1.41,35), mas conseguindo garantir a última vaga (8ª posição) de acesso à final.As provas decisivas da natação realizam-se na manhã deste sábado a partir das 10h10. Marco Meneses entra em cena às 10h10 na final de 100m costas S11, enquanto Diogo Cancela atua 200m estilos SM8 às 10h40 e Ivo Rocha tem agendada a decisão dos 100m bruços SB5 para as 11h10.