Parlamento aprova por unanimidade voto de pesar pela morte de carateca Raul Cerveira

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte, na semana passada, do antigo presidente da Federação Nacional de Karaté e mestre da modalidade Raul Cerveira.

O voto, apresentado pelo Chega, tinha como objetivo prestar "homenagem à memória do mestre Raul Cerveira, endereçando sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os praticantes em geral".

"No passado dia 6 de maio, Raul Cerveira deixou-nos, mas o seu nome, as recordações de quem com ele conviveu de um homem de valor elevado e elegante sentido de humor, tal como o seu percurso ficarão gravados na história das artes marciais em Portugal", salienta.

Raul Cerveira nasceu a 11 de abril de 1944, em Lisboa, e começa a praticar karaté com 20 anos, em 1964, fundando em 1980 a Associação Nacional de Karaté-do.

Em 1985 funda a Federação Portuguesa de Karaté e Disciplinas Associadas, e no ano seguinte ganha o título de mestre, atribuído pelo Ministério da Educação e Cultura.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Federação, em 1992 fundou a Federação Nacional de Karaté - Portugal, da qual é presidente entre 1992 e 1993, tendo regressado à direção entre 2001 e 2007.

O voto apresentado pelo deputado único daquele partido recorda o percurso de Raul Cerveira e aponta que foi "sem qualquer duvida, um dos maiores impulsionadores do Karaté-Do em Portugal".

"Numa época em que não existiam em Portugal mestres, instrutores ou monitores, Raul Cerveira foi um dos dinamizadores e impulsionadores [da modalidade], iniciando formalmente a prática do Karaté, a 11 de abril de 1964", assinala André Ventura.