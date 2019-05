Parlamento aprova votos de louvor a Joana Schenker, Marta Paço e Fernando Pimenta

O parlamento aprovou esta sexta-feira votos de louvor a três atletas portugueses, a bodyboarder Joana Schenker, Marta Paço, em surf adaptado, e ao canoísta Fernando Pimenta, pelos bons resultados obtidos em provas nacionais e internacionais.O CDS-PP e o partido Pessoas-Animais Natureza (PAN) apresentaram votos de louvor a Marta Paço, a surfista, invisual, de 14 anos, que se sagrou no sábado campeã europeia individual feminina na classe AS-VI no primeiro campeonato europeu de surf adaptado, que decorreu na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo. Alcançou ainda o terceiro lugar no Open AS-VI com os atletas masculinos.Os centristas assinalam "a dimensão maior do seu feito pela vitória alcançada", enquanto o PAN sublinha que Marta Paço é "das atletas mais jovens nas competições".A bodyboarder algarvia Joana Schenker sagrou-se, em 19 de maio, campeã nacional pela sexta vez consecutiva, ao vencer a terceira etapa do circuito feminino, em Santa Cruz, o que levou o PAN a apresentar um voto de louvor.O PAN assinala que Joana Schenker é tetracampeã europeia e "assume-se como figura incontornável da modalidade com características muito específicas"Em 26 de maio, o português Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na prova de K1 1000 metros na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, prova em que Portugal conseguiu ainda o bronze em K2 500.O CDS-PP elogiou "a dimensão maior" do "feito pelas vitórias alcançadas na Polónia" por Fernando Pimenta e pelos restantes atletas portugueses.Os votos de louvor foram aprovados por unanimidade.