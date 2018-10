Parlamento congratula-se pelos resultados portugueses nos Jogos Olímpicos da Juventude

A Assembleia da República aprovou esta sextra-feira, por unanimidade, votos de congratulação do PSD e CDS-PP pelos resultados dos atletas e missão portuguesa que participaram nos Jogos Olímpicos da Juventude que decorreram em Buenos Aires, na Argentina.Os Jogos Olímpicos da Juventude saldaram-se por um balanço de cinco medalhas para Portugal, das quais duas de ouro, através do triatleta Alexandre Montez e da equipa feminina de futsal Alexandre Montez ganhou também uma medalha de prata, tal como a seleção nacional masculina sub-18 de andebol de praia e o par misto de ginástica acrobática Madalena Cavilhas e Manuel Candeias na competição multidisciplinar de ginástica.Estiveram na Argentina 41 jovens desportistas portugueses, com idades entre os 15 e os 18 anos, em representação de 12 modalidades diferentes. A delegação portuguesa conseguiu classificações até ao sexto lugar em sete dessas modalidades.A terceira edição daquele evento, realizada entre 6 e 18 de outubro, é a melhor de sempre para Portugal "A Assembleia da República reunida em sessão plenária expressa a sua congratulação pela participação de Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude, louvando o Comité Olímpico de Portugal, as Federações Desportivas participantes e toda a delegação portuguesa, com especial destaque para os atletas medalhados", refere o texto aprovado.Também aprovado por unanimidade foi um voto de louvor apresentado pelo CDS-PP pelos resultados alcançados por Portugal no Campeonato Europeu de Seniores de Kickboxing, na Eslováquia, onde Portugal conseguiu sete medalhas."Os atletas André Santos e Rita Carvalho, em Low Kick -63Kg e em K1 -56Kg respetivamente, obtiveram um honroso segundo lugar, arrecadando a medalha de prata e sagrando-se, assim, Vice-Campeões Europeus da modalidade", refere o texto.Também os atletas Luís Sousa, Leandro Miranda, Renato Costa, Ricardo Fernandes e Adolfo Barão trouxeram para Portugal, cada um deles, uma medalha de bronze."A Assembleia da República saúda e felicita os atletas portugueses vencedores de sete medalhas no Campeonato Europeu de Seniores de Kickboxing e, em simultâneo, os selecionadores nacionais Alberto Costa e José Reis, pelo feito alcançado, que muito honra o país", lê-se no voto do CDS-PP.