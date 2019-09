Parque da Cidade do Porto recebe torneio de padbol com Bosingwa e Meireles nos convidados

O Parque da Cidade do Porto vai receber, entre os dias 20 e 22 de setembro, a 2.ª edição de um torneio de Padbol, organizado pela Breathe Soccersoul.O evento vai decorrer junto ao Breathe Sport Fitness, junto ao Sport Clube do Porto, e são esperados 60 atletas, incluindo duplas internacionais e Raul Meireles e José BosingwaEstes números, aliados à internacionalização do torneio, são, para Hélio Martins, um dos organizadores, sintoma de crescimento."Estamos a ter um grande crescimento e este ano vamos ter uma particularidade: vêm duplas do estrangeiro. Alargámos os convites e vamos trazer provavelmente a melhor dupla mundial e o melhor jogador da modalidade. Vamos ter também uma dupla feminina, o que demonstra que é uma modalidade aberta a todo o tipo de pessoas. É um desporto divertido, um desporto que está em crescendo. A primeira edição correu muito bem, acreditamos que este também será um sucesso", explicou aos jornalistas, antes de detalhar sobre a divisão dos quadros e a organização propriamente dita do Certame."Estão inscritos cerca de 60 atletas, que serão divididos em dois níveis: amadores e profissionais. Arranca na sexta-ferra, dia 20, e decorre até dia 22", acrescentou.Hélio Martins, refira-se fará dupla com Nuno Faria e ambos estiveram frente a frente com Raúl Meireles e Bosingwa na manhã desta sexta-feira, numa pequena demonstração da modalidade